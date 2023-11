Müşterilerin kahvelerini fırlatmışlardı... Fatih Altaylı'dan 'Starbucks protestosu' tepkisi: 'Sıkıysa Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ni bassınlar...'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:01

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM’ye gitti.

Buradaki Starbucks şubesini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.

MÜŞTERİLERİN KAHVELERİNİ FIRLATTILAR

Gruptan bir kişi, yurttaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı. Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir yurttaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

FATİH ALTAYLI'DAN SERT TEPKİ

O anlara yönelik bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Kendi ismini taşıyan web sitesinde yayımladığı yazısında, yaşananları sert bir dille eleştiren Altaylı, "Hiç kimse bu it sürüsüne gıkını çıkarmıyor. Oradaki gençler bu it kopuk taifesine karşı çıksa, muhtemelen olaylar büyüyecek. Olayların büyümeme sebebi, milletin itle it olmama kaygısı" ifadelerini kullandı.

Altaylı, yazısında "Madem boykota katılmamak, boykotu bozmak suç, orada çoluk çocuğa saldırıp kahvesini döken serseriler, hadi sıkıysa 'İsrail’i boykot ettirmem' diyen Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ni ya da konsolosluklarını bassınlar" sözlerine yer verdi.

"STARBUCKS’I BIRAK SUUDİLERE BAK!"

Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"Bir grup serseri, Starbucks basıyor, kahve içenleri boykota katılmadıkları gerekçesiyle tartaklıyor, kahvelerini ellerinden alıp döküyorlar, tehdit ediyorlar.

Ve güvenlik güçleri bu rezaleti izlemekle yetiniyor.

Hiç kimse bu it sürüsüne gıkını çıkarmıyor.

Oradaki gençler bu it kopuk taifesine karşı çıksa, muhtemelen olaylar büyüyecek.

Olayların büyümeme sebebi, milletin itle it olmama kaygısı.

Oysa boykot dediğin zorunlu değil gönüllü bir iş.

Sen yemiyorsan yeme, içmiyorsan içme.

Millete zorla boykot mu yaptıracaksın!

Madem boykota katılmamak, boykotu bozmak suç, orada çoluk çocuğa saldırıp kahvesini döken serseriler hadi sıkıysa 'İsrail’i boykot ettirmem' diyen Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ni ya da konsolosluklarını bassınlar.

Baksınlar bakalım, Starbucks’ta kahve içen gençlere, Mc Donalds'lara, Burger King'lere, Coca Cola satanlara yönelik saldırılarda rezaleti görmezden gelen güvenlik güçleri o zaman ne yapacak!

Öyle ya, bu İslam ülkelerinden daha boykot kırıcı kim var!

Siyonist destekçisi arıyorlarsa orada arasınlar, kahveci bahçesinde değil!"