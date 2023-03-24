Muz serasında 200 kişi kalıyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Hatay’ın Samandağ ilçesinde 200 kişinin 44 gündür yaşadığı muz serasının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Kırmızıgül, “Hatay’ın Samandağ ilçesinde eski bir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanların da olduğu 200 kişi, tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gittim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, banyoları, çadırları yok” diyerek yardım istedi.

HALUK LEVENT’TEN YANIT

AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, Kırmızıgül’ün paylaşımına yanıt vererek “Sevgili Mahsun, 4 gün önce hijyen ürünleri, çocuk için ihtiyaçlar, temizlik ürünleri, su ve bolca kuru gıda gönderdik. Alan açılırsa çadır temini ve tuvalet temini de yapabileceğiz” dedi.

(Server Yılmaz)



‘BAŞINDA BÖCEKLE, HAŞEREYLE UYANANLAR VAR’



Hatay Tabip Odası Başkanı Server Yılmaz konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Olası sağlık sorunlarına ilişkin önemli uyarılarda bulunan Yılmaz serada kalan yurttaşların yaşayabileceği sağlık sorunları üzerine şunları söyledi:

“Oksijen azlığı ilk sorun. Uyuşukluk, halsizlik, hastalığa yatkınlığa neden olur. Bitkiler için kullanılan gübreler, suni gübreler, ilaçlar zehirlenmelere neden olabilir, kaşıntılara alerjilere neden olabilir. Solunum problemleri de ortaya çıkacaktır. Cilt hastalıklarına neden olabilir. Böcek ve haşere de fazla miktarda. Mesela serada yaşayıp uyandığında başında böcek haşere bulan yurttaşlar oluyor. Mevsimsel hastalıklarda bulaş bulaştırma hızını artırır. Hijyenik de değil bu alanlar. Bu insanlar barınacak yer bulamamışken tuvalet banyo ihtiyaçlarını sağlıklı karşılayabilmeleri mümkün değil. Bu durumun getirebileceği riskler de var.”