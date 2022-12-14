Müzisyen Onur Şener’in adı bir parka verildi
Ankara’da bir eğlence mekânında istek parçayı çalmaması nedeniyle katledilen müzisyen Onur Şener’in ismi Çankaya ilçesinde bir parka verildi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sevgili Onur Şener’in adı bu parkta sonsuza kadar yaşayacak” dedi. Onur Şener’in ablası Pınar Şener Harput, “Böyle bir durumda inancınız ne olursa olsun şunu hissediyorsunuz; o burada. Bir gün bir arı olarak geliyor, bir kelebek olarak geliyor… Burada ama onu biliyorum” diye konuştu.
Çankaya Belediyesi, Onur Şener’in adını verdiği parkın açılışını bugün yaptı. Alacaatlı Mahallesi 4982. Caddedeki Onur Şener’in isminin verildiği parkın açılışında konuşan Şener’in ablası, Pınar Şener Harput, şöyle konuştu:
“DÜŞÜNDÜNÜZ, YÜREĞİMİZİ OKUDUNUZ”
Bundan iki buçuk ay önce hayatın planlar yaparken bambaşka şeyler düşündürten bambaşka bir noktaya gelebileceğini öğrendik. Tüm sevdikleri olarak… Böyle bir durumda inancınız ne olursa olsun şunu hissediyorsunuz; o burada. Bir gün bir arı olarak geliyor, bir kelebek olarak geliyor… Burada ama onu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Annemin çok istediği bir şeydi, onun böyle evimize, evine çok yakın bir yerde böyle anılması. Çünkü sosyal medyada da yazmıştım. Çocukları ve hayvanları çok sever. Orman, park tam onluk bir şey aslında. Tam onun adını yaşatmalık. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Düşündünüz, yüreğimizi okudunuz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Buraya gelen herkesin yüreğinde Onur için bir iyi dilek ve iyi bir hissiyat var. Onu hissediyorum. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için” dedi.
“BU PARK SADECE ÇANKAYA’YA, ANKARA’YA DEĞİL BÜTÜN TÜRKİYE’YE SEVGİLİ ONUR’UN ANISININ ADINI YAŞATACAK BİR ABİDEYE DÖNÜŞECEK”
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
- Bugün zor bir açılışta bir aradayız. Her ölüm erken ölümdür. Ama bazı ölümler gerçekten erken ölüm oluyor maalesef. Ekim ayının başında bütün Türkiye, bir haberi duyduğunda gerçekten dehşete kapıldı. Çünkü bir istek parçasının söylenip söylenmemesinin noktasından genç bir arkadaşımızı, değerli bir sanatçımızı, bir babayı, bir oğlu, bir kardeşi hunharca katlettiler. Bu hepimizi çok derinden etkileyen bir olay oldu ve Türkiye’de herkesi yaraladı. Herkesin yüreğini, vicdanını yaraladı. Ceyla ile olan videosunu seyrettik, sevgili Onur’un. Bir insan hikayesi gündeme geldi. Bu aynı zamanda toplumu da sorgulayan bir olay oldu. ‘Böyle bir olay nasıl yaşanabilir’ diye. Böyle olaylar yaşanıyor, yaşanmaması en büyük dileğimiz. Bir sanatçımızı hayattan kopardılar. Biz de Çankaya Belediyesi olarak sevgili Onur’un adını, anısını yaşatmak gibi bir görevimiz olduğunu elbette biliyorduk. Onur ile aynı okuldan mezunuz. TED Ankara Koleji’nden mezunuz. O benden daha sonraki dönemde mezun. Biz Çankaya’da hem acıları hem sevinçleri paylaşıyoruz.
“ADI BU PARKTA SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”
- Onur’un adının yaşatılacağı en güzel yerlerden birisi de hem evine hem ailesinin evine yakın bir noktadaki ailesinin, eşinin, çocuğunun, sevgili Ceyla’nın, gezeceği dolaşacağı, onu teneffüs edebileceği bir park olabilirdi. Evet, bugün bu açılışı beraber yapıyoruz. Sevgili Onur Şener’in adı bu parkta sonsuza kadar yaşayacak. Bu parktaki ağaçlar büyüyecek, bu parkta kuşlar ötecek, kelebekler uçacak ve bu park sadece Çankaya’ya, Ankara’ya değil bütün Türkiye’ye sevgili Onur’un anısının adını yaşatacak bir abideye dönüşecek. Onun çok sevdiği doğa ve bütün hayvanlar burada onun adını söyleyecek. Biz de belediye olarak, Çankaya Belediyesi olarak, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onların isimlerini, anılarını yaşatmaya devam edeceğiz. Ben sevgili anneme söylemek istiyorum; Yunus Emre’nin bir sözü var. Diyor ki; ‘Ölür ise tenler ölür, canlar ölesi değil.’ İşte Onur Şener’in de adı, o canı burada yaşayacak. Hep sizinle olacak. Siz de buraya her geldiğinizde onun güzel kokusunu burada yaşayacaksınız. Onur Şener’in adını Çankaya’da yaşatmaktan da onur duyduğumu belirtmek istiyorum.
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