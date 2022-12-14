Müzisyen Onur Şener’in adı bir parka verildi

14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:58

Çankaya Belediyesi, Onur Şener’in adını verdiği parkın açılışını bugün yaptı. Alacaatlı Mahallesi 4982. Caddedeki Onur Şener’in isminin verildiği parkın açılışında konuşan Şener’in ablası, Pınar Şener Harput, şöyle konuştu:

“DÜŞÜNDÜNÜZ, YÜREĞİMİZİ OKUDUNUZ”

Bundan iki buçuk ay önce hayatın planlar yaparken bambaşka şeyler düşündürten bambaşka bir noktaya gelebileceğini öğrendik. Tüm sevdikleri olarak… Böyle bir durumda inancınız ne olursa olsun şunu hissediyorsunuz; o burada. Bir gün bir arı olarak geliyor, bir kelebek olarak geliyor… Burada ama onu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Annemin çok istediği bir şeydi, onun böyle evimize, evine çok yakın bir yerde böyle anılması. Çünkü sosyal medyada da yazmıştım. Çocukları ve hayvanları çok sever. Orman, park tam onluk bir şey aslında. Tam onun adını yaşatmalık. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Düşündünüz, yüreğimizi okudunuz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Buraya gelen herkesin yüreğinde Onur için bir iyi dilek ve iyi bir hissiyat var. Onu hissediyorum. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için” dedi.

“BU PARK SADECE ÇANKAYA’YA, ANKARA’YA DEĞİL BÜTÜN TÜRKİYE’YE SEVGİLİ ONUR’UN ANISININ ADINI YAŞATACAK BİR ABİDEYE DÖNÜŞECEK”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bugün zor bir açılışta bir aradayız. Her ölüm erken ölümdür. Ama bazı ölümler gerçekten erken ölüm oluyor maalesef. Ekim ayının başında bütün Türkiye, bir haberi duyduğunda gerçekten dehşete kapıldı. Çünkü bir istek parçasının söylenip söylenmemesinin noktasından genç bir arkadaşımızı, değerli bir sanatçımızı, bir babayı, bir oğlu, bir kardeşi hunharca katlettiler. Bu hepimizi çok derinden etkileyen bir olay oldu ve Türkiye’de herkesi yaraladı. Herkesin yüreğini, vicdanını yaraladı. Ceyla ile olan videosunu seyrettik, sevgili Onur’un. Bir insan hikayesi gündeme geldi. Bu aynı zamanda toplumu da sorgulayan bir olay oldu. ‘Böyle bir olay nasıl yaşanabilir’ diye. Böyle olaylar yaşanıyor, yaşanmaması en büyük dileğimiz. Bir sanatçımızı hayattan kopardılar. Biz de Çankaya Belediyesi olarak sevgili Onur’un adını, anısını yaşatmak gibi bir görevimiz olduğunu elbette biliyorduk. Onur ile aynı okuldan mezunuz. TED Ankara Koleji’nden mezunuz. O benden daha sonraki dönemde mezun. Biz Çankaya’da hem acıları hem sevinçleri paylaşıyoruz.

“ADI BU PARKTA SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”