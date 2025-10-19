Nevşehir'de çöp evde dehşet: 1 aydır annesinin cesediyle yaşamış!

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Asiye Çankaya ile zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya'dan bir süre haber alamayan yakınları eve geldi.

KOKUDAN ŞÜPHELENİNCE CESEDİ BULDULAR!

Hatice Çankaya'nın yakınlarına kapıyı açması üzerine içeriden yoğun koku geldiği fark edildi. Durumdan şüphelenip daireyi kontrol eden yakınları, Asiye Çankaya’nın çürümeye başlayan cesedi ve tüm odalarda sokaktan toplanan çöplerle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Asiye Çankaya'nın yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

1 AY ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Asiye Çankaya’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Zihinsel engelli Hatice Çankaya ise sağlık kontrolü için aynı hastaneye götürüldü. Evdeki çöpler, belediye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltıldı.