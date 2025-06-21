Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı... Annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri yaktı: 'Hani sen hakim, savcı olacaktın!'

Bir süredir anoreksiya ile mücadele eden ve dün akşam hayatını kaybeden Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

NİHAL CANDAN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Türkiye’nin sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Nihal Candan’dan gelen acı haber, sevenlerini yasa boğdu.

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve ciddi bir kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.





SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yoğun bakımda tedavi gören ve kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.





"BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM?"

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan cenaze töreninde "Çırpındım ben neden duymadınız? Benim çocuğum gitti şimdi ben şimdi ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Bir tane lokma niye yediremediniz?" diyerek feryat etti.

Umut Candan "Ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek. Odasına dönecek sandım. Çocuklarım suçsuz diye bağırdım kimse duymadı. Aç diye bağırdım kimse duymadı" ifadelerini kullandı.

“HANİ SEN HAKİM, SAVCI OLACAKTIN?”

Umut Candan 'Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın' diyerek feryat ederken, tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan 'Ablam öldü benim' diyerek gözyaşı döktü.





SILA DOĞU VE DİLAN POLAT DA CENAZEDEYDİ

Cenaze törenine Candan ailesinin yanı sıra, Sıla Doğu ve Dilan Polat da katıldı.

Taziye sırasında gözyaşları içinde sarılan isimler, genç yaşta kaybedilen Nihal Candan için derin üzüntülerini dile getirdi.





NE OLMUŞTU?

2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi.

Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor, damardan besleniyordu.