14.09.2025 10:31:00
Güncellenme:
İHA
O anlar kamerada: 'Fermuar' sistemi yaşama yol verdi

Düzce’de yoğun trafikte hasta taşıyan ambulansa sürücülerin "fermuar" yöntemiyle yol vermesi, araç kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'de Kuyumcuzade Bulvarı’nda iş çıkışı saatinde yaşanan trafik yoğunluğunda, nefes darlığı çeken bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın geçişi için sürücüler duyarlılık gösterdi.

Ambulansın sirenlerini duyan sürücüler, araçlarını yolun sağına ve soluna çekerek ortada bir koridor oluşturdu. "Fermuar" yöntemi olarak bilinen bu örnek davranış sayesinde ambulans, trafikte beklemeden ilerleyebildi.

Sürücülerin takdir toplayan bu anları ile ambulansın kadın şoförünün güzergahta sorunsuz bir şekilde ilerlemesi, ambulanstaki araç içi kameraya yansıdı.

