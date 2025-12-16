Ocak-Eylül 2025 döneminde, hayatdışı branşında satışlar yüzde 18.4 arttı: 9 ayda 74 milyon poliçe

Poliçe sayısı açısından sigorta pazarı, yılın ilk dokuz ayında özellikle hayatdışı branşında olumlu geçti.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni verilerine göre Ocak-Eylül 2025’te, geçen yılın ayrı dönemine kıyasla hayatdışı branşında satılan poliçe (dönem içi yazılan) sayısı yüzde 18.4 artışla 73 milyon 624 bin 760 adet oldu. Buna karşın hayat braşında (dönem sonu yaşayan) ise poliçe ve sertifika sayısı yüzde 8.8 düşüşle 35 milyon 116 bin 632 adedi indi.

HUKUKSAL KORUMA!

Hayatdışının ayrıntılarına ilk dokuz aylık veriler üzerinden bakıldığında, en büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) yüzde 30.1 artışla 19 milyon 321 bin poliçe kesildi. Diğer oto branşı olan kaskoda ise yüzde 14.8’lik artışla 6 milyon 442 bin adetlik poliçe sayısına ulaşıldı. Yine ilk dokuz ayda, poliçe sayısı sağlıkta yüzde 24.4 artarak 3 milyon 860, hastalıkta yüzde 203.8 artarak 475 bin, ferdi kazada yüzde 22.3 artarak 8 milyon 581 bin, ihtiyari mali sorumlulukta yüzde 134.6 artarak 2 milyon 5 bin, nakliyatta yüzde 23.7 artarak 1 milyon 330 bin, yangın ve doğal afetlerde yüzde 19 artarak 5 milyon 308 bin oldu. Zorunlu depremde ise yüzde 6.2 artışla 8 milyon 398 bin poliçe kesildi. Bunların yanında hukuksal koruma sigortasındaki canlılık da sürdü ve poliçe sayısı yüzde 112.1 artışla 2 milyon 893 bine ulaştı.