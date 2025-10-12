Öcalan’ın ‘medya rahatsızlığı’na muhalefetten tepki: “Bu ülkenin medyası teröristlerin talimatıyla şekillenmez”

DEM Partili Pervin Buldan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, medyadaki ‘süreç’ karşıtı yorumlardan rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Konuya ilişkin; İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, “Bu ülkenin medyası, teröristlerin talimatıyla şekillenmez” çıkışında bulunurken, Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu’ndan ‘Terör örgütü başının despotizm talebi’ yorumu geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, katıldığı bir televizyon programında yeni çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın medyada süreç karşıtı yorumlardan ciddi rahatsızlık duyduğunu belirtti. Buldan, “Bugün medya da yargı da AKP’nin elinde... Bu tür meseleleri ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi” açıklamasında bulundu.

‘İKTİDARA ‘SEN ANLAT’ DEDİ’

Buldan’ın açıklamalarını gazetemize değerlendiren Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, “Sürece karşı olan da savunan da olabilir. Buldan, ‘Muhalif olanlar varsa, iktidar bu süreci iyi anlatmalı’ diyor. Ama Buldan ‘Muhalif olanlara müdahale et’ diyorsa ya da iktidar buradan bu mesajı alacaksa bu medyaya müdahale anlamına gelir. Gazeteciler barış dili kullanmalı ama bu dışarıdan müdahale ile yapılacak bir şey değil. Ama ben Buldan’ın iktidara ‘Bu süreci medyaya şeffaf şekilde sen anlat’ mesajını verdiğini düşünüyorum” dedi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DUYGUSUNA GÖRE MEDYA ÇİZGİSİ BELİRLENMEZ’

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise Buldan’ın açıklamalarını, “Bebek katilinin ne düşündüğü, ne hissettiği, hangi yorumdan rahatsız olduğu bu milletin zerre kadar umurunda değildir. Çünkü bu millet, Apo’yu bir terörist, 50 binden fazla canın katili olarak biliyor ve öyle de anacaktır” ifadeleriyle yorumladı. Hiç kimsenin medyaya pranga vurarak, gerçeği unutturamayacağını vurgulayan Türkoğlu, “Medya özgürlüğünü hedef gösterip ‘rahatsızlık’ bahanesiyle yorumcuların sesini kısmak isteyenler; demokrasi değil, baskı ve sansür istiyor demektir. Bir terör örgütü liderinin duygularına göre medya çizgisi belirlenemez. Türkiye Cumhuriyeti, bir teröristten talimat alacak bir devlet değildir. Apo’nun ‘bebek katili’ olarak anılmasının önüne geçmeye çalışmak; sadece milletin vicdanına değil, tarihsel hafızasına da saldırıdır” dedi.

‘TERÖRÜN PROPAGANDA ALANINI GENİŞLETME ÇAĞRISIDIR’

DEM Parti’yi, “Bir terör örgütü liderinin hoşuna gitmeyen yayınları susturmayı talep ediyorsa, özgürlükten değil, baskıdan yanadır” sözleriyle eleştiren Türkoğlu, “Bu çağrı, özgürlük değil; terörün propaganda alanını genişletme çağrısıdır. Bu ülkenin medyası, teröristlerin talimatıyla şekillenmez. Bu ülkenin vicdanı, katillerin rahatsızlıklarıyla yönlendirilmez. Bu millet, 50 bin canın hesabını veremeyecek olan ‘bebek katili’ni unutmamıştır ve unutturulmasına da asla izin vermeyecektir” diye konuştu.

‘DESPOTİZM TALEBİ’

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu da gelişmeyi, “Terör örgütü başının despotizm talebi” ifadesiyle değerlendirdi. Buldan’ın sözlerine yönelik, “Terör örgütü yönetir gibi yönetilen bir Türkiye isteği ve çağrısıdır bu” açıklamasını yapan Karamahmutoğlu, “Demokratlık taklidi yapan DEM Parti’nin bu çağrıya haklılık vererek aracılık etmesi; Kürt etnisitesine dayalı siyasetin, etnikçi kazanımlar elde etmek için yabancısı olmadıkları tiranlığa çok rahat ‘evet’ diyebileceklerini gösteriyor” dedi. Karamahmutoğlu son olarak, “Bu zihniyetteki DEM Parti’nin ittifaka katılmasıyla birlikte artık Cumhur İttifakı; Türk demokrasisi açısından oldukça tehlikeli bir hale bürünmüştür” değerlendirmesini yaptı.