Odasının camını silerken facia: Tam 3. kattan düştü
Eskişehir’de odasının camını silerken 3. kattan apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dipçin Sokak'ta bulunan evinde temizlik yaparken odasının camını sildiği esnada dengesini kaybeden Zeynep Kırlı (25), 3’üncü kattan aşağı düştü.
Yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Zeynep Kırlı’nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
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