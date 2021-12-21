Ödemiş Patates Festivali başlıyor

21 Aralık 2021 Salı, 09:48

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden olan Ödemiş, 26 Aralık Pazar günü Patates Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Ödemiş Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenleyeceği festival kapsamında "Patates Yemekleri Yarışması" düzenlenecek.

Ödemiş Belediyesi, yöresel ürünlerinin tanıtımı için festivaller düzenlemeye devam ediyor. Pandemi dönemi öncesi düzenlenen kiraz, erik, incir ve ipek festivallerine kestane festivali de eklenirken, Ödemiş’in coğrafi işaretli ürünü patates için de festival heyecanı başladı.

Ödemiş Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen Ödemiş Patates Festivali, 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 12.00’den itibaren eski otogarda Otamış Halkın Marketi önünde gerçekleştirilecek.

Festival programı açılış ve protokol konuşmalarını takip edecek Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başlayacak. Patates yemekleri ve Ödemiş’in yöresel ürünlerinin yer aldığı stantların gezilmesi sonrası Esra Aydın ve Müzik Grubu sahne alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konseriyle, patates lezzetlerine müzik ziyafeti de eklenecek.

PATATES YEMEKLERİ YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

Festival kapsamında "Patates Yemekleri Yarışması" da düzenlenecek. Başvuruların, 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 13.00’da sona ereceği yarışmada dereceye girenlere, Ödemiş Belediyesi Otamış Halkın Marketi ürünlerinden oluşan hediye sepeti verilecek. Yarışma ve başvuru süreciyle ilgili Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’nden ve 0232 545 11 99 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Birbirinden güzel lezzetlerin yarışacağı "Patates Festivali Yemekleri Yarışması"nın ödül töreni, festival programı çerçevesinde saat 14.30’da festival alanında yapılacak.

“COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETİMİZ ÖDEMİŞ PATATESİMİZ”

"Ödemiş Patatesi"nin 2002 yılından bu yana coğrafi işaretli ürün olduğunu hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şöyle konuştu:

“Ödemiş, patatesin yurdumuzdaki en önemli üretim merkezlerinden birisi. Ova bölgelerimizde yılda iki kez hasadı yapılan patatesimizin yanı sıra yayla patatesimizle birlikte Ödemiş’te bir yılda üç defa taze patates üretimi yapılıyor. İklim ve toprak yapısıyla ve çalışkan üreticileriyle yılın her döneminde tarımsal üretimin kalbinin attığı ilçemizde biz de ürünlerimizin tanıtımı, ürünün değerinin korunması ve bu alanda var olan turizm potansiyelimizin harekete geçirilmesi için yerel yönetim olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kiraz, erik, incir ve ipek için düzenlediğimiz festival organizasyonlarına yenisini ekliyor, coğrafi işaretli ürünümüz patatesimiz için İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle festival düzenliyoruz.

‘Başka bir tarım mümkün’ diyen Tunç Soyer Başkanımızın kentimizde açıkladığı ‘İzmir Tarımı’ vizyonuyla ilerliyoruz.

Dönem dönem fiyatta yaşanan istikrarsızlıklarla gündeme gelen patatesimizin bundan sonra hak ettiği değerle işlem görmesi, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünün güldüğü bir ortama kavuşmamız için patatesimizin barındırdığı önemli potansiyeli ortaya koymamız gerekiyor. Tarihin her döneminde dünyanın en önemli besin kaynaklarından birisi olan patatesin stratejik önemi iklim krizi, gıda krizi ile ekonomik krizi iç içe yaşadığımız böyle zor bir dönemde daha iyi anlaşılmalıdır. Patatesi dahi ithal edecek bir noktada olmak yerine farklı beslenme alışkanlıklarına da hitap edebilen böyle bir besin kaynağından daha fazla yararlanmanın üretimin sürdürülmesi adına olmazsa olmaz olduğunu görmemiz gerekir."

Başkan Eriş, tüm İzmirliler'i 26 Aralık Pazar günü festivale katılmaya davet etti.