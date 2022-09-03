Ödemiş'te kamyonla traktör çarpıştı; İYİ Partili başkan yardımcısı yaşamını yitirdi, 13 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker (45) hayatını kaybederken, römorkunda bulunan 13 işçi yaralandı. Polis, kaza sonrası kaçan kamyon sürücüsü Y.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, saat 06.30 saatlerinde Ödemiş- Beydağ yolunda meydana geldi. İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker'in kullandığı, arka römorkunda 13 işçinin bulunduğu 45 S 5057 plakalı traktör ile aynı yöne giden Y.T. (35) yönetimindeki 35 ZZJ 08 plakalı kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Şeker ve römorktakiler yola fırladı. Kamyon sürücüsü ise yaya olarak kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şeker, hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi.
Hafif yaralandıkları belirlenen 13 işçi ise tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Şeker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, kamyon sürücüsü Y.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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