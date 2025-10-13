ODEON Turizm, hizmet kalitesini global düzeyde tescilledi

Turizm sektörünün öncü markalarından ODEON Turizm, kalite ve müşteri memnuniyeti yönetimindeki başarısını uluslararası ölçekte tescilledi. Coral Travel Group’un ilk iştiraki olarak 33 yıldır destinasyon hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirket, Mısır, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İspanya, Tayland ve Vietnam dahil toplam 22 ofisini kapsayan geniş sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.

Yapılan kapsamlı denetimlerin ardından, ODEON Turizm, dünyanın önde gelen bağımsız belgelendirme kuruluşu Bureau Veritas tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikalarıyla belgelendirildi.

Sertifikalar, Antalya’daki merkezde düzenlenen törende ODEON Tours Destinasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) Ozan Somaklar’a, Bureau Veritas Türkiye Genel Müdürü Orhan Yılmaz tarafından takdim edildi.

“KALİTEMİZİ ULUSLARARASI STANDARTLARDA TESCİLLEDİK”

Törende konuşan Ozan Somaklar, aldıkları belgelerin şirketin uzun yıllardır sürdürdüğü kalite yaklaşımının global bir taahhüdü olduğunu belirterek şöyle dedi:

“ODEON Turizm olarak, 33 yılı aşkın tecrübemizle Türk turizmine öncülük etme misyonumuzu, kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi uluslararası standartlarda tescilleyerek taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'den başlayarak Mısır'dan Vietnam'a uzanan bu sertifikasyon süreci sadece operasyonel bir başarı değil; sürekli gelişim felsefemizin global bir yansımasıdır. Aldığımız ISO 9001 ve ISO 10002 belgeleri, hizmet kalitemizin ve müşteri deneyimi yönetimimizin dünya standartlarında olduğunun en somut kanıtıdır.”

SÜREKLİ GELİŞİM KÜLTÜRÜ GLOBAL ÖLÇEKTE YAYILIYOR

ODEON Turizm, Türkiye’de seyahat acenteciliği hizmetlerinin tamamını kapsayacak şekilde ISO 9001 belgesi alan ilk şirketlerden biri olarak 2001 yılından bu yana kalite yolculuğunu sürdürüyor. Şirket, bu süreçte ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 39001 Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi gibi farklı standartları da uygulamaya alarak operasyonlarını sürekli geliştirdi.

Yeni alınan uluslararası belgelerle birlikte ODEON Turizm, tüm iş süreçlerinde kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve şeffaflığı esas alan yönetim anlayışını global düzeye taşıdı. Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen denetimlerde şirketin kalite yönetimi, müşteri odaklılık, şeffaflık ve risk yönetimi alanlarındaki uygulamaları üst düzeyde başarılı bulundu. Bu başarı, ODEON Turizm’in müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma ve dünya standartlarında hizmet sunma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.