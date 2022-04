Odessa'daki esaret 50. gününde! Türk denizciler kurtarılmayı bekliyor

12 Nisan 2022 Salı, 13:27

Yağcı Denizcilik’e ait Rahmi Yağcı gemisi Odessa’nın Çornomorsk Limanı’ndan 5 bin 900 ton Ferro Siliko Manganez yükledi. Gemi 22 Şubat’ta hareket etmeye hazırlanırken Rusya ordusu, Ukrayna’ya yönelik operasyonuna başladı ve limandan tüm giriş çıkışlar durduruldu. Gemi de limanda mahsur kalmış oldu.

Rahmi Yağcı gemisi, bugün itibariyle tam 50 gündür mahsur şekilde Chornomorsk Limanı’nda bekliyor. Geminin kaptanı Hakan Çal, yaşadıklarını bir mektup aracılığıyla anlattı.

"Tam 50 gündür burada mahsur kaldık. Bu esaretin ne zaman biteceği konusunda hiçbir fikrim yok. Bizlerin psikolojileri ne durumda ondan bahsetmek istiyorum. Başından beri sabırla dirayetle kurtulacağımız günü bekliyoruz" diyen Çal, "Bizim durumumuz dışarıdan belki bir hapis hayatına benzetilebilir ama öyle değil… Hapiste olanlar işledikleri bir suçun cezasını çeker. Bizim tek suçumuz o tarihte burada bulunmaktı" ifadelerini kullandı.

'VURULUR MUYUZ' ENDİŞESİ

Gemide, her an bir saldırının hedefi olma korkusuyla beklediklerini söyleyen kaptan Çal, "Her seferinde o bombayı ya da füzeyi gönderen asker birkaç tuşa yanlış basarak bizi vurabilir mi diye endişe duyuyoruz! Hayatımız o füzeyi ateşleyen askerin parmaklarının ucunda gibi hissediyoruz… Bu limanda ve diğer Ukrayna limanlarında mahsur kalmış tüm denizci arkadaşlarımız aynı durumdalar" dedi.

Hakan Çal, devletin ilgili kurumlarının çalışmalar yürütse de henüz bir sonuca ulaşılamadığını anımsatarak, kendilerinin ve ailelerinin mağdur olduğunu belirtti; "Fakat mağdurlar ordusu bu kadarla sınırlı değil" diyerek şu maddeleri sıraladı:

1- Taşıyamadığımız binlerce ton yükün yükleticisi, alıcısı, bu yükü hammadde olarak kullanacak fabrika.

2- Seyir sırasında harcayacağımız yakıtın tedarikçileri. Gemiye ikmal sağlayacak tanker ve bu tankerin personeli.

3- Kullanacağımız kumanya için bize ikmal sağlayan firmalar ve bu firmaların çalışanları.

4- Gideceğimiz limanlarda bize hizmet sağlayacak olan acenteler ve bu acentelerin çalışanları.

5- Bize kılavuz hizmeti veren birimler kılavuz kaptan, römorkör, römorkör personeli, palamar botu vs..

6- Bize bakım tutum için malzeme temini sağlayan firmalar ve bu firmaların çalışanları.

7- Bize olası arıza durumları için servis sağlayan çok sayıda firma ve bu firmaların çalışanları.

Gemilerde bulunan Türk bayrağı nedeniyle, "Bu gemiler Türk toprağı olarak kabul edilir terk edip gidemeyiz… Gemilerimizin limanlardan salıverilmesi ve emniyetli şekilde Türk karasularına ulaşmamız gerekiyor" diyen kaptan Çal, "Tüm ilgililere sesleniyorum lütfen artık bizlerin esaretine bir son verilmesini sağlayın. Ukrayna limanlarında mahsur kalmış korku içinde yaşayan tüm denizci arkadaşların ve ailelerinin psikolojik olarak ne durumda olabileceğini düşünün..." dedi.