Oğlu mezara, baba cezaevine girmişti: Mesajlar ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:56

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:56

Olay, 14 Kasım 2022 yılında Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi’nde bulunan apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Ş. (24) ve babası Şakir Ş. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Yunus Ş. babasına saldırdı. Karşılık veren baba Şakir Ş. oğlunun boğazını sıktı.

Şakir Ş., oğlunun bilincini kaybettiğini görünce boğazını bıraktı. Anne Arzu Ş. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık çalışanı Yunus Ş., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şakir Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmada sanık, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“ARAMIZDA ARBEDE ÇIKMIŞTI”

Olayla ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Şakir Ş. ve avukatı Hakan Akkaya katıldı. Duruşmada, Yunus Ş.’nin cep telefonunun incelendiği ve ailesine yönelik bazı mesajların yer aldığı bildirildi. Yunus Ş.’nin olaydan bir gün önce babasına, "Neden beni beklemiyorsunuz da gidiyorsunuz? Kaç gündür sokakta yatıyorum" yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi.

“HEPİNİZDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM”

Yunus Ş.’nin annesine ise "Uyuşturucu içmiyorum, laftan anlamıyorsunuz. İnsanlara yanlış lanse ediyorsunuz. İbo (abisi) beni yere yatırıyor. Çırpınıyorum, nefes alamıyorum ’Niye çırpınıyorsun?’ diyorsun. Tabii küfür ederim göğsüme bastırıyor. İftiradan hepinizden şikayetçi olacağım. Darp raporu aldım. Suç duyurusunda bulunacağım. Eve rahat uyumak için geldim, beni polise aldırıyorsunuz. Pazartesi adliyede görüşürüz. Uyuşturucu bağımlısı deyip deyip durmayın. Her yerde duydunuz mu?" ifadelerini kullanarak, mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

MESAJLAR SORULDU

Mahkeme başkanı, sanık baba Şakir Ş.’ye, "İbo beni yere yatırıyor. Çırpınıyorum, nefes alamıyorum ’Niye çırpınıyorsun?’ diyorsun. Tabii küfür ederim, göğsüme bastırıyor" mesajının neye ilişkin olduğunu sordu. Bunun üzerine Şakir Ş., "13 Kasım 2023 tarihinde sabah saatlerinde oğlumla olan konuşmalarımız, daha önce anlattığım üzere olay tarihinden bir gün öncesine dayanıyor. Yunus’u terminalden almıştık. Sonrasında karakola gidip geldikten sonra Yunus bizi görünce kaçmaya çalışmıştı. Bu esnada kendisini koşup yakaladım. Yanımda oğlum İbrahim de vardı. Yunus’u zapt edebilmek için aramızda arbede yaşanmıştı. Bu sebeple aramızda telefon incelemesinde görünen konuşmalar geçmiştir" dedi.

“ARAŞTIRILMASINI TALEP EDİYORUM”

Sanık avukatı Hakan Akkaya ise "Daha önce sanığın ve tanıkların ifadelerinde geçen maktulün annesinin boğazına bıçak dayamasına ilişkin araştırma yapılmasını istiyorum. Bu konuya ilişkin maktulün kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş. Buna ilişkin ihbarın ve varsa ses kaydının çıkarılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatın talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMADAKİ SAVUNMASI

Öte yandan, Şakir Ş. 1 Kasım 2023’de görülen ilk duruşmadaki savunmasında, Yunus’un İstanbul’da yaşadığını, zaman zaman Kocaeli’ye geldiğini, olaydan bir gün önce de İstanbul’dan otobüse binerek Kocaeli’ye geldiğini ve onu almak için aile üyeleriyle birlikte otogara geldiklerini söylemişti.

Şakir Ş., Yunus’un annesini sürekli tehdit ettiği gerekçesiyle otogara da polis ile birlikte gittiklerini, Yunus’un polisleri görünce küfür ettiğini ve birlikte ifade vermek için karakola gittiklerini belirterek, "Bir süre sonra Yunus’u da karakoldan bırakmışlar. Baba yüreği, dayanamadım. Karakol tarafına gittiğimde Yunus’un parkta yattığını gördüm. Beni görünce kaçtı, koşarak onu yakaladım. Amacım onu eve getirmekti, sokakta yatmasına gönlüm razı gelmedi. Yanımda büyük oğlum İbrahim ve eşim Arzu da vardı. Beraber eve gitmek için arabaya bindik. Yolda su almak için durdum. Ben su almaya gidince Yunus bekçilere, ’Beni öldürecekler’ diye bağırmış. Bekçiler bizi karakola götürdü. Oğlumun hasta olduğunu söyleyerek onu bize vermelerini istedim ancak 24 yaşında olduğunu söyleyerek kabul etmediler. Bunun üzerine biz eve gittik" ifadelerini kullanmıştı.