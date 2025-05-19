Öğrenciler Bakırköy’den tutuklular için ses yükseltti: '19 Mayıs’ı kutlayamadılar'

Üniversite öğrencileri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 19 Mart sürecinden bu yana tutuklu bulunan sıra arkadaşları için bir araya geldi.

Saat 18.00’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda toplanan öğrenciler, halaylar ve şarkılar eşliğinde eylem yaptı. Öğrencilerin eyleminde çok sayıda çevik kuvvet hazır bulundu.

Öğrenciler “kükremeyen Tayyipçi” sloganı üzerine polisten “kanunsuz slogan” uyarısı alınca, “Kadınlar ölürken polis neredeydi? Hatay’da depremde polis neredeydi? Bolu’da yangında polis neredeydi?” sloganı attı. Ardından “hükümet istifa” sloganları atıldı.

Sloganların ardından basın açıklamasında bulunan öğrenciler, tutuklu bulunan arkadaşlarının kendilerine armağan edilen bayramı kutlayamadığını vurguladı ve tutuklulara özgürlük talebinde bulundu.

Eylemde hali hazırda tutuklu bulunan üniversitelilerin mektupları okundu.

Yaklaşık 2 aydır Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Trakya Üniversitesi öğrencileri Azra, Zeynep ve Özgür’ün mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Herkese sevgi dolu selamlar. Tutuklanmamıza şaşırmadık. Çünkü nerede ses çıkaran, mücadele eden birileri varsa onlardan korktuklarını biliyorduk. Bir korkunun sonucunda tutuklandık. Biz Trakya Üniversitesi’ndeki hak gasplarına karşı mücadele ediyorduk. Yemekhane zammına da ses çıkardık, bir denetim uygulaması olan kampüs 4.0’a karşı da. CİTÖK’ün kurulması için imza da topladık, kadınlar katledildiğinde kampüsü eylem alanına da çevirdik. Şimdi biraz dinlenmemizi istemişler, biz de icazet etmiş olduk. Ancak çok daha güçlü çıkacağımızı söylemek isteriz. Dışarıdaki mücadeleyi çok merak ediyor, orada olmayı çok istiyoruz. Biz de içeride mücadele ediyoruz.”

Dev Gen-Z yazılı pankartı ve bir Grup Yorum şarkısını sosyal medya hesabından paylaştığı için bir ayı aşkın süredir tutuklu bulunan Bekir Aslan ise mektubunda, “Bu süreçte tutuklanan 300’den fazla dostumun arasında terörden tutuklanan tek kişi oldum. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. İmamoğlu’nun yeri Saraçhane, öğrencilerin yeri üniversite, Türkiye’nin yeri demokrasidir. Sevgi ve umutla” ifadeleri yer aldı.

Eylemin ardından Bandista müzik grubu konser vererek öğrencilerin eylemine destek verdi.