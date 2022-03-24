Öğrenciler karanlıkta kaldı: Tencere - tavalı protesto

Siirt'te üniversite öğrencilerinin kaldığı bir apartın elektrikleri, faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildi. Öğrenciler duruma tepki gösterdi.

ANKA
24 Mart 2022 Perşembe, 11:36
Öğrenciler karanlıkta kaldı: Tencere - tavalı protesto
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Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi çevresinde bulunan özel bir apartta kalan öğrenciler, dün geceyi karanlıkta geçirdi.

Öğrencilerin kullandıkları elektriğin ücretlerini apart sahibine verdiği, ancak apart sahibinin faturaları ödememesi nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi.

Elektriklerin kesilmesiyle karanlıkta kalan öğrenciler, duruma tencere ve tavalara vurarak protesto etti.



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