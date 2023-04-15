Öğrenciler okulda iken siyaset
AKP'nin, Cumhur İttifakı ortağı MHP tarafından Aydın Efeler'de bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda düzenlenen iftar yemeği öncesinde, öğrencilerin sınıflarda eğitim gördüğü esnada okul kapısına asılan propaganda amaçlı pankart, velilerle öğretmenlerin tepkisine neden oldu.
MHP'nin Aydın'ın Efeler ilçesindeki Özsoy Park'ta düzenlendiği aday tanıtım toplantısının ardından Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda iftar programı düzenlendi.
MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından öğrencilerin sınıflarda eğitimlerine devam ettiği esnada, üzerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Çocuklarını okul çıkışı almaya gelen bazı veliler, 'Bereket Sofrasında Gönül Birliği' yazılı MHP logosunun bulunduğu pankarta tepki gösterdi.
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