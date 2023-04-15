Öğrenciler okulda iken siyaset

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:19

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:19

MHP'nin Aydın'ın Efeler ilçesindeki Özsoy Park'ta düzenlendiği aday tanıtım toplantısının ardından Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda iftar programı düzenlendi.

MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından öğrencilerin sınıflarda eğitimlerine devam ettiği esnada, üzerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Çocuklarını okul çıkışı almaya gelen bazı veliler, 'Bereket Sofrasında Gönül Birliği' yazılı MHP logosunun bulunduğu pankarta tepki gösterdi.