Öğrencilerden "Yaşasın Cumhuriyet" koreografisi
İzmir’in Aliağa ilçesinde 576 öğrenci ve 43 öğretmen, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde "Yaşasın Cumhuriyet, 100. Yıl" koreografisi oluşturdu.
İzmir'de Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinin 576 öğrencisi ve 43 öğretmeni, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde unutulmaz bir koreografi hazırladı. Okul bahçesinde hazırlanan program çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler, "Yaşasın Cumhuriyet, 100. Yıl" koreografisi oluşturdu. Bu anlamlı gösteri, dron ile kaydedilerek ölümsüzleştirildi.
Alp Oğuz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Aliağa Gürlek, "Okulumuz, 2019 yılında Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılında Atatürk imzasını oluşturmuştu. Bu yıl da oluşturulan bu figürle, nesiller geçse de değişmeyecek olan Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini göstermek istedik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
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