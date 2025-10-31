Öğrencinin yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Harran'da Koyunluca İlkokulu'ndaki temizlik görevlisi küçük bir öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdü. Ailenin şikayeti üzerine temizlik görevlisi kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde okulda öğrenciyi darp edip yüzünde sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı.
31.10.2025 12:25:00
