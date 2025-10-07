Öğrenciye 'Kelime-i Tevhid' bayrağı taşıtıldı: 'Bu tablo okullarımızın hangi zihniyetin etkisinde bırakıldığını açıkça gösteriyor'

Milli Eğitim Bakanı Tekin imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eşzamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde bulunan bir okulda ise bir öğrenci tarafından iki elinde de bulunan Kelime-i Tevhid bayrağı açıldı.

"OKULLARIMIZIN HANGİ ZİHNİYETİN ETKİSİNDE BIRAKILDIĞINI AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Ekim'i Filistin'le Farkındalık Günü ilan ederek okullara etkinlik talimatı gönderdi; ancak bu etkinlikler insani duyarlılığı geliştirmek yerine tarikat ve yandaş derneklerin propaganda alanına dönüşmüş durumda" dedi.

Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok okulda İHH ve TÜGVA gibi kuruluşların hazırladıkları videoların öğrencilere izletilmek istendiğini öğreniyoruz. Hatta bir okuldan gelen görüntüde çocukların bahçede dizilerek siyah zeminde 'Tevhid' kelimesi yazılı Afganistan İslam Emirliği bayrağı altında tören yaptırıldığına dair görüntüler ortaya çıktığını görmüş bulunuyoruz. Başka örneklerinin de olduğunu duyuyoruz. Bu tablo, okullarımızın hangi zihniyetin etkisinde bırakıldığını açıkça göstermektedir.

"YUSUF TEKİN'İN FİLİSTİN'E DAİR AÇIKLAMALARI SAMİMİ DEĞİL"

Bakan Yusuf Tekin'in Filistin'e dair açıklamaları samimi değildir. İktidar İsrail ile direkt ya da dolaylı yoldan ticaretini sürdürürken, İsrail'in en büyük destekçisi ABD ile işbirliğini devam ettirirken, kamuoyuna ticaret ile ilgili herhangi bir şeffaf bilgi paylaşımı yapılmazken bugün okullarda yapılan bu gösteriler, halkın gözünde sorumlulukları gizlemeye dönük bir aldatmacadır. Çocuklara ideolojik dayatma yapmaktan ve propaganda üretmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

"ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİN SAHİBİ DEĞİLSİNİZ"

Okullar propaganda alanınız değildir. Öğretmenler ve öğrencilerin sahibi değilsiniz; her istediğinizi okullarda uygulayamazsınız. Biz öğretmenler, çocuklarımızın sahte törenlerle, tarikat videolarıyla ve ideolojik dayatmalarla değil; barışın, bilimin, laikliğin ve özgürlüğün değerleri ile yetişmesini istiyoruz.

"ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ Kİ YAPTIĞINIZ HER ETKİNLİK YALNIZCA BİR GÖSTERİ"

Eğer gerçekten destek olmak istiyorsanız, İsrail ile doğrudan ya da dolaylı tüm ticareti kesme çağrısı yapınız ve siyasi iktidarınızı bu konuda uyarınız. ABD üslerini kapatın, 'dostum Trump' yakınlaşmasına son verin ve okulları tarikatların değil, Cumhuriyet'in aydınlığının mekanı haline getirme sorumluluğunuzu yerine getirin. Çok iyi biliyorsunuz ki yaptığınız her etkinlik yalnızca bir gösteridir; sorununuzu örtme ve çocuklarımızı ideolojik olarak şekillendirme çabasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın eğitimini gerici dayatmalarınıza, propaganda alanlarınıza çevirmenize izin vermeyeceğiz."