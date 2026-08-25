Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre öğretmen seminerleri iki aşamalı olarak uygulanacak. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? MEB 2026-2027 öğretmen seminerleri online mı olacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül'de başlayacak. İlk aşama 1-4 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

İkinci aşamadaki çalışmalar ise 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışma programı iki haftalık bir takvim üzerinden tamamlanacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Eylül dönemi mesleki çalışmalarının ikinci haftası ise yüz yüze gerçekleştirilecek. 7-11 Eylül tarihleri arasında öğretmenler görev yaptıkları okullarda mesleki çalışmalarını sürdürecek.