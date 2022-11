Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz mi? 24 Kasım'da müze girişleri ücretsiz mi?

23 Kasım 2022 Çarşamba, 14:32

Dünyanın hemen her coğrafyasında öğretmenlere adanmış bir gün bulmak mümkün. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 1981'den itibaren her yıl kutlanan öğretmen günü bu yıl perşembe günü kutlanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri bu günü, bir dizi hediyeler ile karşılıyor. BELBİM A.Ş.’nin kampanyası ile öğretmenler 24 Kasım’da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek. İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak. Öğretmenler gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın, ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak.

24 KASIM'DA MÜZE GİRİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Kitapçısı şubelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Bir diğer kampanya ise İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki müzelerde geçerli olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Gününe özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve 1.derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak.