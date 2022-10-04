Öğretmenlerin sorunu Efes Selçuk’ta konuşulacak

04 Ekim 2022 Salı, 12:51

Efes Selçuk Belediyesi “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde “Türkiye’de Öğretmen Olmak” konulu bir panel düzenleniyor. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldız ve Birgün Gazetesi Yazarı Ünal Özmen’in konuşmacı olarak katılacağı panel 5 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da Efes Selçuk Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

Moderatörlüğü Yeşim Kopan tarafından yapılacak olan panele Selçuk Kent Konseyi tarafından düzenlenecek panelde Türkiye’de eğitimin sorunları, öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, öğretmenlik mesleğinin rolü, Cumhuriyetle birlikte gerçekleşen eğitim devrimi ve tüm bunların ışığında eğitimin geleceği konuşulacak.