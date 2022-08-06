Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Zeynep Göğüş’ün!
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nü Zeynep Göğüş, ‘Yok Çünkü Telafisi’ adlı romanıyla kazandı. Göğüş’e ödülü Oktay Akbal’ın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos’ta yapılacak olan törenle verilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin gazeteci - yazar Oktay Akbal’ın adını yaşatmak, Türk Edebiyatını desteklemek ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla başlattığı ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışmasının ikincisini düzenledi.
İlki geçen yıl hikâye dalında gerçekleşen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, bu yıl 2022 yılında roman dalında düzenlendi. Başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde sona eren Oktay Akbal Edebiyat Ödül töreni 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak roman dalında yarışmaya katılın yoğun olması dolayısıyla seçici kurul eserlerin daha detaylı incelenmesi için ödül töreninin 28 Ağustos 2022 tarihine erteledi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nü Zeynep Göğüş, ‘Yok Çünkü Telafisi’ adlı romanıyla almaya hak kazandı. Zeynep Göğüş’e ödülü Oktay Akbal’ın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos’ta yapılacak olan Oktay Akbal Edebiyat Ödül Töreni’nde verilecek.
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