Oktay Dönmez tarafından katledilen Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı

13 Ocak 2022 Perşembe, 07:52

Tuzla’da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın Samsun’un Bafra ilçesindeki akrabaları büyük üzüntü yaşıyor. Yılbaşında memleketi Samsun’a gelerek, anneannesini ve dayılarını ziyaret ettiği öğrenilen Yıldız’ın dönüş yolunda telefonla görüştüğü anneannesi Sevim Akyel’e "Anneanne, İstanbul’a kadar seninle konuşalım" diyerek aldığı tehdit mesajlarını anlattığı ortaya çıktı. Akyel’in de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul’a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" uyarılarında bulunduğu öğrenildi.

Anneanne Akyel, torununun zor şartlarda okuduğunu belirterek, "Çok zor şartlar altında kızımızı okuttuk. Avukat olmak en büyük hayaliydi ve başardı. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

‘BİLSEK, BAŞINDA NÖBET TUTARDIK’

Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik. Tehdit mesajları aldığını öldükten sonra öğrendik. Öncesinde bilsek, biz onun başında nöbet tutardık. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Dilara'nın diğer dayısı Suat Akyel ise "Bu adamla 15 gün nişanlı kaldı. Hiç istememiştik sonradan o da nişanını attı. Bu adam ilk önce kendisini subay olarak tanıttı. 'İzmir’de görevliyim' demiş, 'İşi gücü bırakayım da senin yanında çalışayım' demiş. Dilara o gün bıraktı çocuğu. Dilara’nın peşini hiç bırakmadı, tehdit mesajları yazdı kızıma, sürekli öldürme mesajları yazdı. Ben mesajları okumadım, kaybettikten sonra öğrendik" dedi.

‘AŞIRI İYİ NİYETLİYDİ'

Dilara’yı gözü gibi bakıp büyüttüklerini anlatan Savaş Akyel, “Her şeyden sakındık, her şeyden koruduk, elimizden gelen ne varsa her şeyi yaptık. Avukat olması için her şeyi yaptık sonun da avukatlığı kazandı, avukat oldu. Avukat olduktan sonra ‘Dayı çevreme de yardımcı olacağım’ dedi. Çok değişik bir çocuktu. Dilara sokakta aç kedi köpek görse onlara mama verirdi. Aşırı iyi niyetli bir kızdı. Yüreğimiz yanıyor. Sonra bu eski nişanlısıyla tanışıyor, arkadaşlık yapmaya başlıyor. Bir şekilde Dilara’yı kandırıyor. Kendisini asker olarak tanıtıyor, kızın aklına giriyor. Ailesi sonra haber veriyor, 'Biz söz nişan istiyoruz' diyorlar. Nişandan sonra hal ve hareketleri değişiyor, kendisini gösteriyor. Bir süre sonra kızımız onun asker olmadığını anlıyor. ‘Sen dediğin gibi değilsin, yalan söylüyorsun’ diyor ve tartışmaya başlıyorlar" diye konuştu.