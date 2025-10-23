Okul kapısı üstlerine düştü! 1’i ağır 4 çocuk yaralandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 09:54:00
İHA
Eyüpsultan’da iddiaya göre, bir ilkokulun kapısı, çocukların kapıyı oynamasının ardından öğrencilerin üstüne düştü. Olayda 1’i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi.

İddiaya göre, çocuklar kapıyla oynarken aşağıya doğru çekti. Kapı, aşağıya çekilmesinin ardından çocukların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 4 öğrencinin yaralandığını tespit etti.

1’i ağır yaralı olan 4 öğrenci tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çocukların üstüne düşen kapı olaydan sonra onarıldı.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

"3 TANE ÇOCUK KAPIYA ASILIYORDU"

Kardeşini okuldan aldığı esnada kapının düştüğünü gören Muhammed Uçar, "Ben kardeşimi alırken 3 tane çocuk, güvenlik kapıyı açarken kapıya asılıyordu. Beraber çekerken kapı üç tane çocuğun üstüne düştü" dedi.

 

