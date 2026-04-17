Okul saldırılarına destek paylaşımı yapmıştı: 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski bir öğrencinin liseye düzenlediği silahlı saldırı ile Kahramanmaraş'ta yaşanan ve öğretmenle öğrencilerin hayatını kaybettiği okul saldırılarının ardından, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sanal medyada yapılan paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.

SALDIRILARA DESTEK PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Çalışmada, 10'uncu sınıf öğrencisi H.G.A.'nın sanal medya hesabından saldırıları destekler nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

H.G.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.