Okula giden öğretmenlerin içinde olduğu otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Siirt’te okula giden öğretmenlerin bulunduğu otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 2 öğretmen yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt- Baykan kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne doğru giden 13 AD 201 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada, öğretmenler Fatima Dinçer (38) ve Muhammed Fahrettin Erkoyuncu (28), araç içinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öğretmenler, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.