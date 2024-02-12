Okuldan çıkmasını isteyen nöbetçi öğretmeni bıçakladı
Batman’da nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, okulun kantininde gördüğü ve okulla ilişiği olmadığı için dışarı çıkmasını istediği A.B. tarafından bıçaklandı. Kolundan yaralanan Koşmat, hastaneye kaldırılırken, A.B. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde, sabah saatlerinde nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, kantinde okulla ilişiği olmayan A.B.'yi gördü. Koşmat, A.B.'yi dışarı çıkması konusunda uyardı.
Yaşanan tartışmanın ardından A.B., Koşmat'ı bıçakla kolundan yaralayarak kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koşmat, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Koşmat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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