Okurlarımıza zorunlu açıklama

27 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

Örneğin, gazetecilik alanında kâğıt fiyatları bir önceki yıla oranla yüzde 350 ya da başka bir ifadeyle dört kat artmıştır.

Öte yanda; adaletin yara aldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, basının susturulmak istendiği bir iktidar egemenliği altındayız.

Bütün bu zorlu koşullar içinde gazeteniz Cumhuriyet, bağımsız çizgisi ve tutkuyla bağlı olduğu ilkelerinden sapmadan yayın yaşamını sürdürmeye çabalıyor. Bu çabanın en önemli destekçileri de hiç kuşkusuz, bilinçli ve özverili okurlarıdır.

Cumhuriyet, yaklaşık 100 yıldır gazetelerinin bir asırlık çınar gibi ayakta durması ve direnmesi için değerli okurlarının gösterdikleri katkı ve güven sayesinde bugünlere ulaşabilmiştir.

Okurları, çalışanları ve yazarları ile büyük bir aile olan Cumhuriyet gazetesi, yaşanmakta olan büyük ekonomik bunalıma karşı durabilmek ve sürekli artan üretim maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatını bugünden başlayarak 4 liraya çıkarmak zorunda kalmıştır.

Yayın politikası açısından bağımsız ve ilkeli duruşunu koruyabilmesi için Cumhuriyet gazetesinin ekonomik bağımsızlığını da sürdürmesi gerektiğini en iyi okurlarımızın bildiğinden eminiz.