Öldükten 14 yıl sonra gömülen psikiyatr Kriton Dinçmen kimdir, neden 14 yıl sonra gömüldü?

Adli psikiyatri alanında sayısız çalışması bulunan Doç. Dr. Kriton Dinçmen, 2008 yılında 84 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından bugün defnedildi. Peki, öldükten 14 yıl sonra defnedilen Kriton Dinçmen kimdir?

KRİTON DİNÇMEN KİMDİR?

Kriton Dinçmen, 18 Şubat 1924’te Alkitea Hanım ile Anastas Dinçmen’in oğlu olarak İstanbul, Heybeliada’da dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi mezunu olan Kriton Dinçmen,1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Nöroloji kliniklerinde ihtisasını tamamladı.

1961 yılında Amerika'ya giderek New Jersey Monmouth Medical Center'da dinamik psikiyatri alanında çalışan Dinçmen, daha sonra yine Amerika'da çeşitli hastanelerde görev yaptı.

Bu süre içinde Disease of the Nervous System, International Journal of Neuropsychiatry gibi Amerikan tıp dergilerinde birçok çalışma ve makale yayımladı, yayınlarının bir bölümü Excerpta Medica ve Digest of Neurology and Psychiatry gibi diğer dergilerde yayımlandı ve yabancı ve yerli araştırmacılar tarafından atıfta bulunuldu.

AMERİKA'DAN DAVET ALDI

1965’te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dinçmen, 1972’de ABD’de St. Louis’deki Missouri Institute of Psychiatry adındaki kuruluştan davet aldı ve araştırma danışmanı unvanı ile araştırmalara katıldı. Bakırköy Akıl Hastanesi’nde klinik şefi olarak uzun süre çalışan Dinçmen, 1982-1994 yılları arasında T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun Adli Psikiyatri çalışmalarını yürüten 4. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu; 1990-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

VASİYETİ ÜZERİNE...

Dinçmen, 27 Ağustos 2008 günü tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Bedenini diseksiyon çalışmaları için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na bağışladı.

Dinçmen'in ölümünden sonra yayımlanmak üzere yazdığı teşekkür ilanı 28 Ağustos 2008 günlü Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlandı; ölüm ilanı, meslektaşlarına ve eşi Reyhan Hanım'a teşekkür ettikten sonra “hayatımda rastladığım herkese teşekkür ederim” şeklinde bitmekteydi. Dinçmen'in bedeni vasiyeti üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı.

KRİTON DİNÇMEN'İN YAZARLIK YÖNÜ

Dinçmen, bir psikiyatr ve akademisyen olduğu kadar, edebiyat ve kültür alanı ile de ilgilenmiş, varoluşçu felsefeyi savunmuştur. Dinçmen aynı zamanda çoğu Yunancadan olmak üzere, bir dizi eseri Türkçeye kazandırmıştır. Öykü yazarlığı, çevirmenlik ve felsefe alanlarına psikiyatri deneyimi ve bilgilerini aktarmıştır.