Ömer Fethi Gürer'den TÜİK uyarısı: Veriler doğru olarak açıklanmazsa tarımda sorunlar katlanacaktır

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın zirai don felaketinin ardından felaketin üretime ve enflasyona etkisine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yanlış bilgilendirildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Merkez Bankası Başkanı Meclis’te bir sunum yaptı. Bu sunumunda zirai don ve kuraklığın etkileri üzerinde durdu ve enflasyona olumsuz biçimde bu verilerin yansıdığını söyledi. Mayıs ayında Merkez Başkanı Başkanı, Meclis’te yaptığı sunumda zirai donun etkisinin yüzde 0,4 olacağını öngördüklerini belirtmişti. Sayın Cumhurbaşkanı, nisan ayında yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın ilk günden beri süreci takip ettiğini belirtmiş, gıda arz güvenliğimizin tehlikede olduğundan tutun da ‘yurt dışına bağımlı olacağımız ifadelerine kadar muhalefet her şeyi boca etmişti’ diye tanımlarda bulunmuştu. Bu durumda başta hububat, baklagiller ve tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinin yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk olmadığı ifade etmişti. Cumhurbaşkanı’na bilgi arz ediliyor, bu konuda bir arz açığı olmayacağı ifade ediliyor ama Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada böylesi bir arz açığının ortaya çıktığını ifade ediyor.

Zirai donla ilgili nisan ayında gerçekleşen afet için de TARSİM’le Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı rakamlardaki çelişkiler dikkat çekiyor. Bu durumda Tarım ve Orman Bakanlığı verilerini ve kaynaklarını gözden geçirmeli. Çünkü bunun üzerinden -enflasyon dahil- yapılan hesaplarda sıkıntı oluşuyor.

"NASIL ENFLASYONU DENGELEYECEKSİNİZ?"

Verilerin sağlıklı olmaması Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların daha da derinleşmesine neden oluyor. Gıda ile ilgil Türkiye’nin sürekli tüketilen ürünlerde arz açığına yönelik planlama yetersiz, öngörü yetersiz. Bu yıl elmada, kirazda, kayısıda ürün kaybı yaşandı. İhraç ettiğiniz ürünlerde sorun yaşadınız. 28 milyon ton meyve yetişen ülkede 21 milyon ürün olacağı öngörülüyorsa bunun enflasyona yansıması da olacak. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı’na doğru bilgi arz edilmiyor. Biz açıklama yaptığımız zaman, ‘Muhalefet iyi niyetli değil’ diye değerlendirmede bulunuluyor. Sonra bizim söylediğimiz her şey gerçek olarak ortaya çıkıyor. Bu da enflasyona yansıyor.

Yurt dışından ürün getirip Türkiye’deki ürünün üzerindeki bir fiyatta satışına olanak yaratırsanız nasıl enflasyonu dengeleyeceksiniz? İthalat fiyatları dengelemek için yapılıyor. Burada fiyat dengelenmiyor ki, birilerinin cebine haksız kazanç giriyor. Ülkenin tarımının içine düşürüldüğü durumda 21 üründe arz açığı bulunurken bu arz açığını kapatmak yerine artırdığı ortada. 22 milyon ton buğday yetişen ülkede TÜİK’in öngörüsüne göre 19 milyon 600 bin tona mayıs ayında düşeceği tahmin ediliyordu. Üretimin onun da altında olduğu görülüyor. Bu yaman çelişkiler giderilmeden, veriler doğru olarak açıklanmadan, liyakata dayalı bir yönetim anlayışıyla, kamucu bir anlayışla tarım yönetilmedikten sonra sorunlar katlanacaktır."