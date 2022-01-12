Omikron etkisi: İzmir Şehir Tiyatroları oyunları erteledi
Covid-19'un Omikron varyantının hızla yayılması nedeniyle İzmir Şehir Tiyatroları, etkinliklerini ocak ayının sonuna kadar iptal edildi.
Korona virüste artan vaka sayıları ve omicron varyantının getirdiği yüksek yayılma hızı kültür sanat etkinliklerini de olumsuz etkiledi. İzmir Şehir Tiyatroları tüm oyunların durdurulduğu açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT), sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "İzmir’de son günlerde artan covid-19 vakaları nedeniyle hepimizin sağlığını korumak için Ocak ayı sonuna kadar oyunlarımızı durdurmuş bulunuyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..." denildi.
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