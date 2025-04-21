OMÜ'de torpil iddiası: Rektörün kızı da sınav listesinde

Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 04:00

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ), araştırma görevlisi alım sürecinde torpil iddiasına yönelik tartışmalar sürüyor. Üniversite tarafından yayımlanan ilanda; Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde medeni usul ve icra iflas hukuku, eczacılık fakültesinde farmakognozi, ilahiyat fakültesinde din eğitimi, iletişim fakültesinde gazetecilik, mühendislik fakültesinde elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği, sağlık bilimleri fakültesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne birer olmak üzere toplam altı araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

‘GİRİŞİMDE BULUNDU’ İDDIASI

İlanın yayımlanmasının ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın, kızının üniversiteye araştırma görevlisi olarak alınması için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Üniversite tarafından yayımlanan “Akademik Personel Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Formu’nda” da Rektör Aydın’ın kızının sınava girmeye hak kazananlar arasında yer aldığı görüldü. 12 kişilik liste kapsamında dört kişinin başvurusunun geçersiz sayıldığı, sekiz adayın sınava katılmaya hak kazandığı öne sürüldü.