Önergeye iki ay sonra yanıt: Milor sorusu yanıtsız kaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek eleştirmeni Vedat Milor’un Kent Lokantası’nda yediği yemeği paylaşması sonrası başlatılan incelemeyle ilgili verilen önergedeki soruları yanıtsız bıraktı. Yemek eleştirmeni Vedat Milor, ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret ederek oradaki deneyimini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bunun üzerine mart ayında Ticaret Bakanlığı tarafından “örtülü reklam” iddiasıyla olaya inceleme başlatıldı. CHP’li Sezgin Tanrıkulu da nisan ayının başında konuyu Meclis gündemine taşıyarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergeye 26 Haziran’da yanıt veren Bolat, Tüketicinin Korunması Yasası’na göre haksız ticari uygulamaları denetleme yetkisinin Reklam Kurulu’na verildiğini belirtti.

Milor’la ilgili soruları karşılıksız bırakan Bolat, “Reklam Kurulu 19 üyeden oluşmaktadır. Ticaret Bakanlığı ise Reklam Kurulu’nda sadece 2 üye ile temsil edilmektedir” dedi.