'Onların kafalarını keseriz' diyen Hizbullahçı gözaltına alındı

Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan ve muhalefet liderlerini 'kafalarını kesmekle' tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:51
Abone Ol google-news

AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşmasının ardından partinin domuz bağı cinayetleriyle bilinen terör örgütü Hizbullah'la bağlantılarına dair tartışmalar yeniden gündeme gelmişti. 

Dün sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında Hizbullahçı olduğunu belirten bir kişinin "Cihada hazır olduğunu", tarikatlarla cemaatlerin kapatılması gerektiğini söyleyen muhalefet liderlerini "Onların kafaların keseriz" diyerek ölümle tehdit ettiği görülen görüntüleri infial yarattı. 

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu olayın ardından kendisinin Hizbullahçı olduğunu belirten İsmail Cevher Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelen ve bir sosyal medya mecrasında yayınlandığı tespit edilen video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Şüpheli tespit edilmiş olup, olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.


batman sokak röportajı Röportaj hizbullah

İlgili Haberler

HÜDA PAR’ın 3 parti yöneticisinin milletvekili adayı olarak gösterileceği öğrenildi: Hizbullah AKP listesinde

HÜDA PAR’ın 3 parti yöneticisinin milletvekili adayı olarak gösterileceği öğrenildi: Hizbullah AKP listesinde
Sokak röportajında dehşet veren sözler: 'Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'

Sokak röportajında dehşet veren sözler: 'Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
Eski Emniyet Müdürü Saçan, Hizbullah'ın terör eylemlerine ilişkin konuştu: Domuz bağını gördüm

Eski Emniyet Müdürü Saçan, Hizbullah'ın terör eylemlerine ilişkin konuştu: Domuz bağını gördüm

En Çok Okunan Haberler