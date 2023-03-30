'Onların kafalarını keseriz' diyen Hizbullahçı gözaltına alındı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 16:51

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 18:10

AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşmasının ardından partinin domuz bağı cinayetleriyle bilinen terör örgütü Hizbullah'la bağlantılarına dair tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.

Dün sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında Hizbullahçı olduğunu belirten bir kişinin "Cihada hazır olduğunu", tarikatlarla cemaatlerin kapatılması gerektiğini söyleyen muhalefet liderlerini "Onların kafaların keseriz" diyerek ölümle tehdit ettiği görülen görüntüleri infial yarattı.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu olayın ardından kendisinin Hizbullahçı olduğunu belirten İsmail Cevher Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelen ve bir sosyal medya mecrasında yayınlandığı tespit edilen video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Şüpheli tespit edilmiş olup, olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.