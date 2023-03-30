'Onların kafalarını keseriz' diyen Hizbullahçı gözaltına alındı
Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan ve muhalefet liderlerini 'kafalarını kesmekle' tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşmasının ardından partinin domuz bağı cinayetleriyle bilinen terör örgütü Hizbullah'la bağlantılarına dair tartışmalar yeniden gündeme gelmişti.
Dün sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında Hizbullahçı olduğunu belirten bir kişinin "Cihada hazır olduğunu", tarikatlarla cemaatlerin kapatılması gerektiğini söyleyen muhalefet liderlerini "Onların kafaların keseriz" diyerek ölümle tehdit ettiği görülen görüntüleri infial yarattı.
GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu olayın ardından kendisinin Hizbullahçı olduğunu belirten İsmail Cevher Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelen ve bir sosyal medya mecrasında yayınlandığı tespit edilen video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Şüpheli tespit edilmiş olup, olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- Uzlaşma için son saatler
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- 'Her şeyi ben bilirim diyen yöneticiyi yollayacağız'