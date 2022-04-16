Önsözünü Emine Erdoğan yazmıştı: Bakanlıktan dikkat çeken harcama

16 Nisan 2022 Cumartesi, 09:51

Önsözünü Emine Erdoğan’ın kaleme aldığı ve tanıtımına katkı sağladığı Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının yeni baskısı için hazırlıklar başladı. İlk baskısı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2021 yılında 250 bin TL karşılığında basılan, tanıtımı için ise 700 bin TL harcanan kitabın mayıs ayında yeni baskısı yapılacak.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı ve Turkish Cusine with Timeless Recipes” isimli ihalenin duyurusunu yaptı. 11 Nisan’da yapılan duyuruda, kitapların basım işi ihalesinin açık ihale yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

12 BİN ADET

Milli Kütüphane Hizmet Binası’nda 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ihale kapsamında kitap, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde baskıya hazırlanacak. Her iki dilde de 6’şar bin adet olmak üzere toplam 12 bin yeni baskı yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı teknik şartnameye göre, yeni basılan kitaplar 10’ar adet olarak çift oluklu mukavva kutularda paketlenecek. Her bir kitap jelatinle kaplanacak.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kitabın basımı ve tanıtımı için 2021 yılında bütçesinden yaptığı harcama eleştirilince Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendini şöyle savunmuştu:

“Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser, alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır. Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurların ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır.”