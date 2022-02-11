Oran: Çeşmeyi sezon kıskacından kurtaracağız

11 Şubat 2022 Cuma, 16:38

İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen; 14 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye’den 40’a yakın destinasyonun tanıtıldığı fuarda Alaçatı sokaklarını, Arnavut kaldırımlarını, yel değirmenlerini ve Ilıca Plajı'nı standa taşıyan Çeşme Belediyesi, ünlü Çeşme mandalinası, Çeşme limonu, Çeşme enginarı ve sakız ağaçları ile yoğun ilgi gördü.

Sektörün önde gelen ve ziyaretçilerinin uğrak yeri olan stantta, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın ağırladığı ziyaretçiler arasında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Çeşme standını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, Çeşme’nin turizmdeki önemine vurgu yaparak, “Turizm sektöründeki zorlu süreci, ortak akıl ve işbirlikleri ile daha kolay aşabileceğimize inanıyoruz” dedi. Sanatçılar Onur Akın ve Hayko Cepkin’in yanı sıra Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nden yerel yöneticiler ve turizm acente yetkilileri Çeşme standına ilgi gösterdi.

ORAN: ÇEŞME'DE DÖRT MEVSİM YAŞANIYOR

Çeşme’nin dünya turizm destinasyonlarında ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Dünyanın ilk beş turizm fuarlarından biri olan EMITT’te Çeşme’yi anlatan geniş bir stantla katılmayı tercih ettik. Kentimizin ekonomisinde lokomotif görevi yapan turizmimizi geliştirmek ve genişletmek istiyoruz” dedi. Oran, “Denizi, kumu ve plajlarıyla ünlü Çeşme tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tatilcilere dört mevsim farklı güzellikler sunuyor. Biz tüm gücümüzle bu zenginlikleri öne çıkaracak çalışmaları yapıyoruz. On iki ion kentinden biri olan Erythrai antik kenti tarih meraklılarını binlerce yıl öncesine götürecek nitelikte. Oradaki arkeolojik kazıların hızla gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlıyoruz. En kısa sürede Ilıca’da termal kür merkezimizi hayata geçirerek sağlık turizminde ismimizi duyuracağız. 550 kişilik Çok Amaçlı Çeşme Sanat Merkezimizin proje aşaması tamamlandı. Bir kaç yıl içerisinde yıl boyu konserler, tiyatrolar, konferanslarla Çeşme kültür ve sanat alanında da herkesin dikkatle izlediği bir nokta haline gelecek.” dedi.

Çeşme’yi coğrafi büyüsünün yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dünyaya tanıtarak kısa sezon kıskacından kurtaracaklarını belirten Oran, “Çeşme bozulmamış doğasıyla, kendine has mimarisiyle, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasının kazandırdığı kültürel zenginlikleriyle, termal kaynaklarıyla müthiş bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Turizmde çeşitliliği arttırarak on iki ay yaşayan bir Çeşme yaratacağız. Bundan sonra Çeşme’nin zenginliklerini dünyaya daha yüksek sesle anlatacağız. Çeşme çok kısa sürede dünya turizm sektöründe hak ettiği noktaya gelecek. Bunun için turizmcimizle, esnafımızla, otelcimizle, restorancılarımızla uyum içinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.