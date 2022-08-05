Oran: Uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı’ya geri getirdik!

05 Ağustos 2022 Cuma, 11:20

İzmir’in en önemli tatil bölgelerinden Çeşme’yi rüzgar sörfü heyecan sardı. Çeşme Belediyesi, Turkey Windsurf Training (TWT) ve Trio Shipping tarafından organize edilen, IFCA yönetiminde ve gözetiminde gerçekleştirilecek MEDİCANA 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası, 14-21 Ağustos tarihleri arasında ION Club Alaçatı’da koşulacak. IFCA’nın resmî web sitesinden 07 Ağustos’a kadar kayıtların açık olacağı şampiyonaya şu ana kadar 17 farklı ülkeden 100’un üzerinde sporcu kayıt yaptırdı.

“EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYACAĞIZ”

Göreve gelmeden önce Alaçatı’ya sörfü yeniden getireceğinin sözünü veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Windsurf yarışlarını yeniden hayata geçirdik. 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın ardından, geçtiğimiz yılmilli takımın belirlendiği, Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz yıl Vakkorama Watersports Championship yarışlarını yaptık. En son 2013 yılında gerçekleştirilen IFCA Dünya Şampiyonasını 9 yılın ardından bu sene yeniden Alaçatı’da yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi; Uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı’ya yeniden getirdik. Bu yıl düzenlenecek olan MEDİCANA 2022 IFCA Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Türkiye Yelken Federasyonu’na ve yönetimine katkıları için teşekkür ederim. Tüm sporcularımıza da şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

EN İYİ RÜZGÂR SÖRFÇÜLERİ YARIŞACAK

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde ve büyük destekleriyle gerçekleşecek şampiyona 14 Ağustos tarihinde ION Club Alaçatı’da tüm yarışçıların toplanmasının ardından gün sonu yapılacak açılış ile başlayacak. Şampiyona, 15 – 20 Ağustos tarihleri arasında her gün gerçekleşecek, dünyanın en iyi rüzgâr sörfçülerinin rekabetine sahne olacak heyecan dolu yarışlarla ve gün içi etkinliklerle devam edecek.

‘BLUE PANDA’ İSİMLİ YELKENLİ DE EŞLİK EDECEK

Ayrıca açılış günü olan 14 Ağustos’ta, WWF’e ait ‘Blue Panda’ isimli yelkenli tekne plastik atıksız bir dünyaya dikkat çekmek için çıktığı Akdeniz turuna bu şampiyonayı da dahil ederek ION Club önüne demirleyecek ve yarışçılardan bir grup denizde yelkenliyi karşılayarak renkli görüntüler verecekler. Yarışa ait güncel bilgiler ve tüm görseller TWT instagram hesabından (@turkeywindsurftraining) ve IFCA web sayfasından yarış boyunca takip edilebilecek.

20 Ağustos aksamı kupaların sahiplerini bulmasıyla sonlanacak olan Şampiyona, yarışçılarla birlikte onları desteklemeye gelen aileleri, arkadaşları, sporseverler, o tarihte Alaçatı'da tatilini geçiren ve böyle bir organizasyona tanıklık etmek isteyen tüm seyircileri ağırlıyor olacak.