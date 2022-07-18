Ordu'da dere taştı; 2 işyerini ve 10 evi su bastı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:13

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nden geçen Ilıca Deresi, gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağmurda taştı. Taşkın nedeniyle 2 iş yeri ile 10 evi su bastı. İlçede bazı yollarda ve tarım arazilerinde heyelanlar meydana geldi.

İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su basan noktalar ile ulaşıma kapanan yollar için çalışma başlattı.

Yağış öncesi alınan önlemlerin işe yaradığını belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Yağış biraz daha devam etse; büyük bir tehlike, felaket olabilirdi. 2016 yılında yine bu bölgede, yaşadığımız sel afeti aklımızda. Onun için tedbirlerimizi daha önceden almıştık. Şu anda burada yağış nedeniyle kapanan menfezler ve yollar var. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu an için mağdur veya sıkıntılı bir yerimiz yok" dedi.