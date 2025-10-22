Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 00:35:00
ANKA
Organ bağışında yeni dönem: Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlanabildiğini belirterek, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Her bağış yeni bir hayattır!' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor.

Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. 'Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel'" ifadesini kullandı. 

