'Organ nakli ameliyatı' denince akla gelen ilk isimdi: Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:18

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:20

Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatına imza atan Prof. Dr. Alper Demirbaş (60) hayatını kaybetti.

Bir süre önce İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve Antalya'ya dönen Prof. Dr. Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Alper Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Kısa süre önce Antalya'daki özel bir hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Demirbaş, yurt içinden ve yurt dışından sayısız organ nakli ameliyatına imza atarak birçok insanın sağlığına kavuşmasını sağlamıştı.