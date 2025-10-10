Orkun Özeller davasında önemli gelişme: İddianame hazırlandı

Çözüm sürecine ilişkin eleştirileri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayetçi olmasıyla tutuklanan ve 23 gündür Marmara Cezaevi’nde bulunan Emekli Albay Orkun Özeller’e ilişkin iddianame hazırlandı.

Dün akşam dosya numarası verilen iddianame, bugün İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kısa süre içerisinde onaylanması ve duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Yaşanan gelişme sonrası Cumhuriyet’e konuşan Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, iddianamenin hazırlandığını dosyaya ilişkin fiziki takip ile öğrendiklerini belirtti. Mahkemenin duruşma tarihini beklemeden tahliye kararı verebileceğine dikkat çeken Av. Kozan, sözlerine şöyle devam etti:

“TAHLİYE TALEP EDİYORUZ”

“Dosyaya dahil olacak yeni bir belge, bilgi yok. Öte yandan müvekkilim, her iki suçtan ceza alması durumunda dahi yatacağı süreyi cezaevinde geçirmiş durumda. O yüzden Özeller için bir an önce tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz.”