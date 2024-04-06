Orta öğretim zam şampiyonu

Türkıye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre martta fiyatı en çok yükselen ürün “ortaöğretim” oldu.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00
Orta öğretim zam şampiyonu
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Ortaöğretim fiyatları bir önceki aya göre yüzde 21.30 oranında arttı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) “özel okullarda tavan fiyat uygulaması” önerisinde bulundu. Özel okulların ticarete dayalı bir mantığı olduğunu kaydeden Yılmaz, eğitim hakkının ticarete dönüştürülemeyeceğini vurguladı. 

‘KDV SIFIRLANMALI’

Yılmaz, “Süreç, devlet okullarında eğitimin, niteliğinin düşürülmesi ve içeriğinin dinselleştirilmesi sonucunda velilerin ‘daha nitelikli ve daha laik eğitim’ düşüncesiyle çocuklarını özel okullara yazdırmasıyla başlıyor. Bu da tabii ücretle oluyor. Fahiş fiyat artışı velileri üzüyor. MEB’ten bu mağduriyeti gidermeye yönelik bir hamle de gelmiyor” dedi. MEB’in eğitimin düzenleyicisi olmaktan vazgeçtiğini savunan Yılmaz, “Eğitimde KDV sıfırlanmalı ve devlet, kamusal eğitimi sağlamalı. Kamusal eğitimin, ihtiyaçları karşıladığında velilerin büyük bir kesiminin özel okul talebi olmayacak” değerlendirmesinde bulundu. 

 


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