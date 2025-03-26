Osmaniye Barosu'ndan sessiz yürüyüş: Avukat susarsa adalet ölür

Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:36

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:36

Osmaniye Barosu'na bağlı avukatlar, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınması ve belediye başkanlarının tutuklanmasını cübbeleriyle sessiz adalet yürüyüşü yaparak protesto etti.

Osmaniye Barosu'na bağlı avukatlar, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınması ve belediye başkanlarının gözaltına alınarak tutuklanmasını sessiz yürüyüşle protesto etti. Avukatlar, Osmaniye Adliyesi önünden özel bir hastane önüne kadar süren yürüyüşte "Hak hukuk adalet", "Yagrı bağımsız kalmalıdır" ve "Avukat susarsa adalet ölür" sloganları attı.