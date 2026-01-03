Osmaniye'deki TOKİ konutlarında su sorunu: Depremzedeler çözüm bekliyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mezretli Köyü'nde depremzedeler ve dar gelirliler için TOKİ tarafından yapılan evlerde sıcak su ve içme suyu sorunu yaşadıklarını belirten depremzedeler, sıcak suyun akmadığını, içme ve kullanım suyuna erişemediklerini, günlük ihtiyaçlarını tüpte ve taşıma suyla karşılamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

"SUYU KAZANDA ISITIYORUZ"

Depremzede Döndü Salgın, sıcak suyun akmadığını, çalışan oğlunun akşam eve geldiğinde tüpte ısıtılan suyun banyoya taşındığını, bunun yetersiz kaldığını belirterek yetkililerden sıcak su talebinde bulundu. Ayşe Bahçeci ise suyun akmadığını, kış gününde su kesintisi yaşandığını, abdest alamadığını ve namazını vaktinde kılamadığını dile getirdi. Bir başka vatandaş da aynı sorunla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Sıcak su akmıyor, zorlanıyoruz. Suyu kazanda ısıtıyoruz" dedi.

"TAŞIMA SUYUYLA DEĞİRMEN DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Dar gelirliler için yapılan TOKİ evlerinde oturan bir vatandaş ise 4 günü aşkın süredir sıcak ve soğuk suya erişemediğini anlattı. "Taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz yani bizim yaptığımız olay bu" sözleriyle yaşadığı sorunu anlatan vatandaş, TOKİ yönetimi ile görüştüklerini, TOKİ yönetiminin kendilerine belediyeden suyun gelmediği yönünde bilgi verdiğini anlattı.

"ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Başka bir yurttaş ise çamaşır ve bulaşıkların biriktiğini, lavaboların kötü durumda olduğunu, sorunun kurumlar arasında birbirine atıldığını ancak mağduriyetin kendilerine ve çocuklarına yaşatıldığını şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık bir haftadır yani 3-4 gündür suyumuz yok, gelmiyor. Küçük, komşumun 6-7 aylık çocuğu var, benim iki yaşında çocuğum var. Bunların hepsi günlerdir hastalar. Evimizde temizlik yapamıyoruz, bulaşıklarımız yığıldı, çamaşırlarımız yığıldı. Bu şekilde temizlik yapamıyoruz, suyumuz akmıyor. Affedersiniz, lavaboya gidemiyoruz, banyo yapamıyoruz. Çözüm bulunmasını istiyoruz. Emlak yönetimine gidiyoruz, çözüm bulamıyoruz. Müteahhit firmaya gidiyoruz, çözüm bulamıyoruz. Belediyeye gidiyoruz, çözüm bulamıyoruz. Biz sadece çözüm istiyoruz"

"YÜKLENİCİ FİRMA BİZE TESİSİ DEVREDEMEDİ"

Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Cint, Mezretli köyünün belediye sınırları içerisinde yer almadığını, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı nedeniyle mevcut şebekeden içme suyu hattı çekilerek takviye yapıldığını söyledi. Cint, bölgede yeterli su bulunmaması nedeniyle TOKİ tarafından sondaj açıldığını ve arıtma tesisi kurulduğunu aktardı.

Cint, söz konusu tesisin imar sorunu nedeniyle belediyeye devredilemediğini, bu nedenle içme suyu tesislerinin TOKİ'nin yüklenicisi tarafından işletildiğini belirterek, belediye ile ilgili bir durum olmadığını ifade etti. Cint, imar sorunu nedeniyle abonelik işlemlerinin de yapılamadığını söyledi.