Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:47

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:47

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir işyerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 94 kişiye toplam 603 bin lira ceza kesildi, 4 kişi hakkında da "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ekipler, işyerini mühürleyerek 14 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.