Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza

Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza verildi.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:47
Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir işyerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 94 kişiye toplam 603 bin lira ceza kesildi, 4 kişi hakkında da "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ekipler, işyerini mühürleyerek 14 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.


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