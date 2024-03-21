Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza
Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir işyerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 94 kişiye toplam 603 bin lira ceza kesildi, 4 kişi hakkında da "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Ekipler, işyerini mühürleyerek 14 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
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