Osmaniyeli depremzede aile: Yerinde dönüşüm için devlet desteği yetersiz, evimizi yaptıramıyoruz

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan İspaha ailesi, yerinde dönüşüm için devletin desteğinin yetersiz olduğunu belirterek "Devlet 750 bin lira veriyor o da zaten yetmiyor diğer yarısını da biz karşılayamıyoruz. 10 tane bir keçi var o da hiçbir şeye yaradığı yok, geçimim o" dedi. Sümeyye İspaha ise "Emekliliğimiz yok, sigortamız yok hiçbir şeyimiz yok, imkansız çaresiziz. Zaten yaptıracak olsaydık paramız olsaydı üç seneden beri bu evi yaptırıp içine girerdim" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde yaşayan depremzede İspaha ailesinin, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde evleri ağır hasar aldı ve yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır konteyner ve çardakta yaşayan aile tapu sorununu çözerek yerinde dönüşüm için AFAD'a başvurdu. Başvurusu kabul edilen aile için ilk etapta 190 bin lira ödeme yapıldı. Aile, devlet destekli projeyi aile parasızlıktan usta bulup yaptıramadıklarını, maddi durumlarının olmadığını ifade ettiler.

"BİZ DE BÖYLE AÇIKTA KALDIK HAVA ÇOK SOĞUK"

İsmet İspaha şunları söyledi:

"6 Şubat Kahramanmaraş depreminde bizim evimiz büyük hasar aldı. Ağır hasar yazıldı ekipler tarafından yıkıldı. Öncesinden tapu yoktu, tapusuz diye yaptıramadık. Tapu çıktı biz de ondan sonra devlete başvurduk, evraklar falan her şey bitti. Devlet 750 bin lira veriyor o da zaten yetmiyor diğer yarısını da biz karşılayamıyoruz. Bir gelirimiz yok, hiçbir şey yok. 10 tane bir keçi var o da hiçbir şeye yaradığı yok, geçimim o. Bir maaşım yok hiçbir kredi çekemiyorum. Kızımın biri kredi çekti demir aldı o da battı zaten. Onu da ödeyemiyor onunla uğraşıyor. Biz de böyle açıkta kaldık hava çok soğuk. Çadır çektik böyle idare ediyoruz. Battaniyenin, yorganın altında duruyoruz. Bu üçüncü senesi işte, üç senedir böyle devam ediyoruz."

"10 KEÇİ DIŞINDA BİR GELİRİMİZ YOK"

Sümeyye İspaha ise şunları söyledi:

"Şu anda tapumuzu aldık devlete başvuru yaptık. Devlette onayladı her şeyini, 750 bin lira bana destek veriyor. Usta parası yok, malzeme parası yok hiçbir gelirimiz yok bizim. Geçim sıkıntısındayız. Üşüyoruz, başımıza bere, ayağımıza çorap giyiyoruz battaniyenin yorganın altına sokulup öyle geçinmeye çalışıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Sadece 10 tane keçimiz var, 10 keçiden başka hiçbir gelirimiz yok. Onu da sıkıştıkça satıyoruz, ihtiyacımız oldukça satıyoruz. Devlet bana aile destek parası 900 lira ayda bir para veriyordu onu kesti, iptal etti. AFAD'tan kart verdiler ihtiyacını karşıla diye o AFAD kartını da iptal ettiler şimdi çok zor durumdayım ben.

"HİÇBİR İMKANIMIZ YOK YAPMAYA YAPTIRMAYA"

Şu anda hiçbir gelir yok öyle geçinip gidiyoruz, zar zor idare ediyoruz. 750 bin lirayı hiçbir imkanımız yok bulma imkanım şansımız yok. Emekliliğimiz yok, sigortamız yok hiçbir şeyimiz yok, imkansız çaresiziz. Hiçbir imkanımız yok yapmaya da yaptırmaya da, zaten yaptıracak olsaydık paramız olsaydı 3 seneden beri bu evi yaptırıp içine girerdim. Devletin verdiği 190 bin lira para ile ancak Osmaniye'ye git gel, evrak işi, şuydu, buydu projeydi derken mühendise ver, oraya ver buraya ver o da bitti hiçbir şey yok şu an. Usta bulsam bu bile param yok. Usta da bulsam da usta hemen para istiyor, verecek imkanım da yok param da yok."