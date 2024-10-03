‘Ötenazi ile hayvan sayısı azaltılamaz’

Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:18

Güncelleme: 03.10.2024 - 11:18

Veteriner Hekimler Derneği, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, günün anlam ve önemine ilişkin tarihsel anımsatmalar yapılarak sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasaya tepki gösterildi. Açıklamada, “Geçtiğimiz Temmuz ayında, sokak hayvanlarının sayısının kontrolü için Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılmış ve ötenazi kararlarını içeren yeni düzenlemeler yapılarak kamu vicdanında büyük tepkilere yol açılmıştır. Veteriner Hekimler Derneği olarak biz, ötenazi ile sokak hayvanı sayısının azaltılmayacağını bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SIRALANDI

Sokak hayvanlarının popülasyonunun insancıl yöntemlerle kontrol edilmesi gerekliliğine dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemizde sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasına yönelik yetersiz altyapı ve kaynaklar, bu sorunun tüm yerel yönetimlerce, eş zamanlı ve seferberlik zihniyetiyle yönetilmesini ve denetimini zorunlu kılmaktadır. Çözüm önerilerimiz arasında, veteriner işlerinin belediyelerde daha etkin yönetilmesi, kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarının hızlandırılması ve sokak hayvanları için yeterli sayıda ve hayvan refahına uygun barınma koşullarının sağlanması yer almaktadır” denildi.

‘ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHI DA DİLE GETİRİLMELİ’

Sokak hayvanlarının refahının yanı sıra çiflik hayvanlarının koşullarına da dikkat edilmesi gerektiği söylenen açıklamada, “Özellikle sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel hayvancılık adı altında çiftlik hayvanları ne yazık ki son derece olumsuz koşullarda varlıklarını sürdürmektedirler. Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, yalnızca evcil hayvanlar değil, endüstriyel önem taşıyan hayvanları ve nesli tükenmekte olan yaban hayvanları da dikkate alınmalıdır” ifadeleri kullanıldı.