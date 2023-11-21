Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı!
Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında yaralanan 4 kişinin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı..
Çorum-Samsun kara yolunun 2. kilometresinde Rabia K. (28) idaresindeki 34 DA 9119 plakalı otomobil, Caner S.'nin (29) kullandığı 55 AIY 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Hatice S. (54) ve Bekir S. (66) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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